РИАМО - 27 янв. В среду Россия возобновляет авиационное сообщение с Финляндией, Индией, Катаром и Вьетнамом, передает Федеральное агентство новостей.

Авиасообщение между странами было прервано из-за ситуации с коронавирусом.

«Эпидобстановка по Covid-19 в этих странах позволяет возобновить международные рейсы», - говорится в сообщении.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с рядом стран. В частности, осуществляются рейсы в Турцию, ОАЭ, Швейцарию, на Мальдивы и так далее.

До 1 февраля не будут осуществляться авиарейсы между РФ и Великобританией, чтобы предотвратить распространение нового «британского» штамма коронавируса в России.

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