РИАМО - 27 янв. В среду в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского.

Тема мероприятия: «Пандемия и торговля в Подмосковье: влияние Covid-19 на отрасль и планы развития сферы на 2021 год».

В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:

⁃ Сколько магазинов закрылось в 2020 году? Сколько открылось и сколько планируют открыть в 2021-м? Как развиваются торговые сети? Насколько сократился или вырос объем продаж?

⁃ Какие проекты онлайн-торговли реализовали и реализуют в Подмосковье?

⁃ Насколько выросли цены? Каковы результаты мониторинга цен на продукты?

⁃ Будут ли проводить в 2021 году ярмарки выходного дня? Организовывать фермерские рынки?

⁃ Планируются ли мероприятия формата фестиваля «Сыр. Пир. Мир»?

⁃ Как продвигаются подмосковные бренды в магазинах?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. С собой просьба иметь маску.