РИАМО - 26 янв. За прошлый год в Москве построили и ввели в эксплуатацию почти 5 миллионов квадратных метров нового жилья, план нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнен на 138%, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Для города Москвы в 2020 году нацпроектом и Государственной программой города Москвы «Жилище» установлено плановое задание по вводу жилья в размере 3,6 миллиона квадратных метров. По итогам года в городе построено 4,98 миллиона квадратных метров жилья», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Между тем, за счет инвесторов ввели 92% жилья – 4,57 миллиона квадратных метров. Несмотря на пандемию коронавируса, долевой показатель внебюджетного строительства больше, чем в 2019 году на 5%.

Мэр Москвы Сергей Собянин ставит задачу по созданию комфортной городской среды и повышению качества жизни горожан. Это означает, что строить нужно не только жилье, но и социальные объекты – школы, поликлиники, спортивные и культурные объекты.

Всего в 2020 году в Москве планировали ввести 8,5 миллиона квадратных метров жилой и нежилой недвижимости. В результате, за прошлый год ввели в строй 10,8 миллиона квадратных метров, что на 28% больше плана.

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