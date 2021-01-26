РИАМО - 26 янв. Многие из водоплавающих птиц Москвы – перелетные, но из-за обилия незамерзающих водоемов в городе и заботы людей они предпочитают не улетать на зимовку и остаются, но подкармливать их нужно правильно, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

«По данным общегородского учета водоплавающих, в 2021 году на зимовку остались кряквы, озерные и сизые чайки, огари, гоголи обыкновенные, чернети хохлатые, казарки белощекие, лутки и даже гусь белолобый. Эти птицы перелетные, но при этом хорошо переносят холода, если корма достаточно, и есть незамерзающие участки водоемов», - говорится в сообщении.

Утки устойчивы к низкой температуре благодаря толстой прослойке жира и водонепроницаемому пуху и перьям. Они не потеют и не отдают тепло. А их незащищенные, на первый взгляд, лапки не мерзнут даже в ледяной воде.

Московские утки абсолютно привыкли, к тому, что их подкармливают люди и уже ждут угощений. Но кормить птиц нужно с умом, чтобы не навредить им. Их нельзя кормить при температуре выше нуля и при малом количестве снега – в этих условиях они сами должны добывать пищу. Еду нельзя бросать в воду, чтобы не засорить водоем, а нужно оставлять на берегу.

Из еды для птиц полезны: злаки, нежирный творог, небольшие сухари из несладкого белого хлеба, варенная перловая каша, размоченный хлеб с творогом и зеленью. Также их можно угостить специальным комбикормом для домашней птицы.

Нельзя приносить уткам испорченные продукты. Для всех птиц вредны: любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдоба, свежий белый хлеб, пшено, фрукты, миндаль.