РИАМО - 26 янв. Более 200 тонн сыра поставил на экспорт подмосковный завод компании Valio из Одинцовского городского округа за 2020 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Объем экспорта плавленых и желтых сыров, произведенных на собственном заводе компании Valio в Московской области, составил в 2020 году более 207 тонн. Завод - наш важный партнер, он много вкладывает в экономику региона, в том числе в рамках экспорта продукции», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Этот завод - единственный завод компании Valio в России. Он работает с 2009 года. На предприятии изготавливают плавленый сыр в «треугольниках», «ваннах», ломтиках и мягкой упаковке или тонко нарезают желтые сыры. В ассортименте завода 30 позиций.

Воскресенский отметил, что сыр с подмосковного завода поставляют в Монголию, Армению, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан и другие страны. Экспорт сыра – одно из главных развивающихся направлений в работе компании вместе с расширением дистрибуции в странах ближнего зарубежья.

Московская область в 2020 году заняла первое место среди регионов страны по объемам экспорта молочных продуктов, в том числе сыра.