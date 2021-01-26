РИАМО - 26 янв. Рабочие завершили перекладку двух коллекторов водопровода в районе строительства тоннеля в новой Москве, в дальнейшем будут переложены электрические сети и сети связи, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Мы завершили перекладку двух коллекторов водопровода в районе строительства тоннеля съезда с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова в поселении Московский», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он пояснил, что перекладка инженерных коммуникаций необходима для того, чтобы приступить к проходке закрытой части тоннеля.

После завершения всех работ будет выполнено благоустройство прилегающей территории.