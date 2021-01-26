РИАМО - 26 янв. Особо охраняемая территория местного значения «Леса и болота водораздела рек Жуковки и Поноши» в Одинцовском городском округе на территории Таракановского лесничества получит областной статус и увеличится в размере, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В Одинцовском округе больше всего особо охраняемых территорий. Большую работу в этом направлении ведет администрация муниципалитета: здесь созданы 11 ООПТ местного значения. Реорганизация ООПТ местного значения позволит увеличить общую площадь охраняемой территории до 432 гектаров», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что на территории будущей охраняемой территории обнаружили 68 видов позвоночных. В их числе птицы, занесенные в Красную книгу Московской области - черный коршун, кедровка, полевой и луговой лунь. В лесах можно повстречать лося, благородного оленя, кабана и лисицу.

Сейчас природная территории страдает из-за интенсивной застройки, сброса мусора и неорганизованного туризма.

Поноша и Жукова – самые популярные притоки Москвы-реки, с которых начинается путешествие к уникальному Глубокому озеру около деревни Колюбякино. Поэтому тут планируют установить запрет на любое строительство, неорганизованную рекреацию и проезд вне имеющихся дорог с твердым покрытием.