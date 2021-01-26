РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 янв. В подмосковном Домодедове откроют дополнительное терапевтическое отделение, оно появится в здании на Каширском шоссе, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«На месте магазина на Каширском шоссе, 98 откроем дополнительное терапевтическое отделение – об этом просили жители микрорайона Западный. <...> Сейчас в здании идет капитальный ремонт. Открыть отделение планируем летом этого года», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В новом отделении будут работать четыре кабинета участкового врача-терапевта. Это улучшит доступность медпомощи жителям, а также разгрузит врачей медицинских учреждений округа.