РИАМО - 26 янв. Господдержка агропромышленного комплекса Подмосковья в текущем году составит 5,9 миллиарда рублей, из бюджета региона на эти цели направят 4,5 миллиарда рублей, еще 1,4 миллиарда предусмотрено в федеральном бюджете, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В соответствии с государственной программой Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на поддержку АПК региона предусмотрено порядка 5,9 миллиарда рублей», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, основные направления поддержки АПК - это стимулирование производства молока и развитие малых форм хозяйствования.

«Хочу отметить дополнительно выделенные регионам в январе федеральные средства на развитие хлебопекарной отрасли. Подмосковье получит свыше 220 миллионов рублей на поддержку хлебопеков. Для компенсации затрат на закупку продовольственной пшеницы выделено порядка 117 миллионов рублей и более 103 миллионов рублей - для компенсации затрат на реализацию и производство хлеба», - отметил Воскресенский.

На государственную поддержку сельского хозяйства Подмосковья в 2021 году выделят примерно на 10% больше средств, чем в 2020 году.