РИАМО – 26 янв. СК расследует 20 уголовных дел в разных регионах России после несогласованной акции 23 января, большая часть из них расследуется из-за применения насилия в отношении представителей власти, сообщает ТАСС.

В рамках расследуемых дел были задержаны лица, которые причастны к совершению преступлений.

«О ходе расследования таких дел Бастрыкину (председатель СКР – ред.) доложили руководители следственных органов Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой и Калужской областей, Приморского края», – говорится в сообщении.

Глава ведомства поручил установить личности всех причастных к преступлениям. Также он поручил подключиться к расследованию криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК.

Ранее суд Москвы арестовал на 2 месяца участника несанкционированной акции Евгения Есенова. Его обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.​