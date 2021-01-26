РИАМО - 26 янв. Компания «Р-Фарм» в ближайшее время начнет выпуск вакцины от Covid-19 «Спутник-V» в «Технополисе «Москва», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Городские службы сделали все, чтобы завод компании «Р-Фарм» заработал как можно быстрее, в том числе оперативно построили энергетические объекты», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он уточнил, что в процессе производства вакцины от коронавируса «Спутник-V» много нюансов.

«Например, нужен перегретый пар, для которого понадобилась отдельная паровая котельная. Для поддержания температурного графика 80/60 градусов специалисты Комплекса городского хозяйства построили центральный тепловой пункт. Для хранения вакцины - большой хладоцентр» - подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в городе. В мегаполисе действует масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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Текстовая трансляция

26 ЯНВАРЯ

- Компания «Р-Фарм» в ближайшее время начнет выпуск вакцины от Covid-19 «Спутник-V» в «Технополисе «Москва».

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