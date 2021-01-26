РИАМО - 26 янв. Московский областной детский и юношеский конкурс пианистов «Классика и современность» состоится 29 января и пройдет дистанционно, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Этот творческий проект отмечен высоким уровнем требований как к художественной убедительности интерпретаций произведений различных эпох и стилей, так и к исполнительским возможностям участников. Классическое и современное искусство – явления, дополняющие друг друга, позволяющие всесторонне раскрыть исполнительские возможности юных музыкантов», – говорится в сообщении.

Конкурсы юных пианистов, которые прошли в Коломне, стали стартовой площадкой для совершенствования профессионального мастерства, а также творческого роста талантливых музыкантов. Из-за эпидемиологической обстановки, которая сложилась в регионе, и в связи с рекомендациями министерства культуры Подмосковья, конкурс текущего года пройдет в дистанционном формате.

Онлайн-трансляция конкурсных прослушиваний учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств доступна по ссылке; студентов колледжей.

Конкурс был учрежден министерством культуры региона в 2014 году. Конкурс ежегодно проводят для учащихся и студентов учебных заведений дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства региона на сцене концертного зала первого Московского областного музыкального колледжа в городе Коломне.