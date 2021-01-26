РИАМО - 26 янв. На водоемах Сергиево-Посадского округа зафиксировали максимальную в Подмосковье толщину льда, которая составила 50 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Также на некоторых акваториях спасатели выявили опасно малую толщину льда», – говорится в сообщении.

К опасным водоемам региона относятся река Лопасня в Чехове, река Ока в Кашире, Озерах, Коломне, Луховицах, Ступине, Москва-река в Коломне, Бронницах, Жуковском, река Яуза в Мытищах, река Вохонка в Павловском Посаде, река Пахра в Подольске, река Волга в Дубне, река Нахабинка в Красногорске, река Клязьма в Орехово-Зуевском округе, река Нерская, озера Островное и Светлое в Воскресенске, а также Шатурская группа озер в Рошале.

Жителей попросили избегать подобных мест.

«Мособлпожспас» продолжает следить за толщиной льда на подмосковных акваториях вместе с сотрудниками Госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Подмосковью и пожарно-спасательными гарнизонами.