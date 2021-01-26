РИАМО - 26 янв. Три компании из Подмосковья стали резидентами особой экономической зоны «Дубна», они инвестируют в свои проекты 37,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в проекты трех организаций составляет более 37,6 миллиона рублей. В результате реализации проектов на территории ОЭЗ ТВТ «Дубна» будет создано почти 40 новых высокотехнологичных рабочих мест», - говорится в сообщении.

Компания ООО «Еврафазм» будет производит спрей местного применения для заживления ран. Его действующее вещество - гемоглобин - снабжает основание раны кислородом извне и ускоряет заживление. Аналогов отечественного производства пока не существует.

ООО «К-Солюшионс» займется созданием систем интеллектуального управления производством (MES) и складом (WMS). Системы будут анализировать сложные бизнес-процессы и управлять ими.

Фирма ООО «Вебби» будет оказывать услуги по внедрению комплексных информационных систем.

В особой экономической зоне «Дубна» работают более 170 резидентов, здесь создано 4,4 тысячи рабочих мест. Это самая крупная ОЭЗ в стране по количеству резидентов.