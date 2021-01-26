РИАМО - 26 янв. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 1 килограмма наркотиков у водителя иномарки, которого остановили для проверки документов на Кудиновском шоссе городского округа Богородский, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Водитель заметно нервничал во время беседы с сотрудниками Госавтоинспекции. Его подозрительное поведение подтолкнуло полицейских к досмотру автомобиля.

«В салоне авто под передним пассажирским сиденьем был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Вещество оказалось мефедроном весом более одного килограмма. Это удалось узнать по результатам исследования. Злоумышленник рассказал, что вез наркотик для дальнейшего сбыта через тайники.

На текущий момент в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Он находится под стражей.