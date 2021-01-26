РИАМО - 26 янв. В Подмосковье члены «Единой России» вновь организуют сбор партийных средств на борьбу с последствиями пандемии коронавируса в регионе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного отделения ЕР.

На втором Социальном онлайн-форуме во вторник председатель ЕР Дмитрий Медведев призвал однопартийцев перечислить свою месячную зарплату на борьбу с последствиями пандемии. В прошлом году удалось собрать более 400 миллионов рублей, которые направили на помощь медикам и людям, оказавшимся в трудной ситуации.

«В каждом городском округе Подмосковья сформирован партийный волонтерский штаб, который занимается всеми «ковидными» вопросами. В том числе и осуществляет сбор средств», – сказал секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в первую волну в регионе удалось собрать более 12 миллионов рублей. Средства направили на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

Брынцалов подчеркнул, что первыми в мае к сбору средств присоединились депутаты Мособлдумы из фракции «Единая Россия», затем - однопартийцы со всего Подмосковья.

«Сейчас финансовая поддержка так же актуальна, особенно на фоне коронавирусных последствий. Поэтому мы повторно начнем реализовать эту миссию: организуем сбор средств и определим направления, куда будут вложены деньги», - заключил Брынцалов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" 1 из 3

Текстовая трансляция

26 ЯНВАРЯ

- Компания «Р-Фарм» в ближайшее время начнет выпуск вакцины от Covid-19 «Спутник-V» в «Технополисе «Москва».

- Третья вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Чумакова, поступит в гражданский оборот в течение месяца. Сейчас россиян прививают в основном вакциной «Спутник V». В феврале начнется масштабный выпуск «ЭпиВакКороны».

- Covid-19 может вызвать обострение серьезных глазных заболеваний, рассказала врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 18 241 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 129 больных. В Москве - 2 317.

- Вакцина от Covid-19 не опасна для бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.