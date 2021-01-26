РИАМО - 26 янв. Заявление на участие в ЕГЭ можно подать в Подмосковье до 1 февраля, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Выпускникам этого года заявление необходимо подать в своей школе. Выпускникам прошлых лет необходимо обратиться в управление образования своего городского округа. Последний день приема заявлений - 1 февраля (понедельник)», - написала Каклюгина в своем Instagram-аккаунте.

Она уточнила, что после 1 февраля заявления принимаются только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально. Например, если школьник в этот период болел, то нужно представить справку из поликлиники.

В этом году основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, а досрочного периода сдачи экзамена не будет.

Если выпускник не планирует поступать в вуз, то ЕГЭ он может не сдавать. Для получения аттестата достаточно сдать выпускной экзамен по русскому языку и математике.