РИАМО - 26 янв. Предприниматель оштрафован за незаконную свалку в городском поселении Горки Ленинского городского округа Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области – министра экологии и природопользования Московской области Андрей Разина, объем мусора превысил 1,7 тысячи кубометров, а площадь свалки составляет почти 20 тысяч квадратных метров.

«Предприниматель заключил контракт, в рамках которого обязался подготовить территорию для складирования снежных масс. Вместо этого он принимал и размещал отходы. Лабораторный анализ показал, что отходы относятся к 5 классу, они практически инертны. Тем не менее, размещение на открытом грунте, без навеса и системы ливнестоков – серьезное нарушение», - подчеркнул Разин.

Недобросовестный предприниматель нанес ущерб окружающей среде в 12,7 миллиона рублей. Он оштрафован. Вопрос о возмещении ущерба будет решаться добровольным порядком или через суд.