РИАМО - 26 янв. Подмосковным врачам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, оказывают безвозмездную помощь студенты-медики волонтерских центров партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного отделения ЕР.

«Студенты-медики работают во всех городах Подмосковья и добровольно подставляют плечо тем, кому это необходимо: причем никого не надо об этом просить, активисты приходят и предлагают свою помощь безвозмездно», – сказал депутат Московской областной думы, руководитель регионального волонтерского центра «Единой России» Владимир Жук.

Он добавил, что 357 человек помогают врачам в «красных» зонах ковидных больниц, поликлиниках, отделениях скорой помощи. Кроме того, они сообщают по телефону результаты тестов на Covid-19, доставляют лекарства нуждающимся и заполняют данные пациентов. Работа по этим направлениям продолжается.

Так, активист волонтерского центра «Единой России» Владимир Слуцкин работает младшим медбратом в «красной» зоне клинической больницы №1 Управделами президента РФ.

«Пришел я сюда по зову сердца, с огромным желанием помогать и быть полезным людям: безумно переживаю за каждого пациента. Моя смена длится 12 часов, и если скажу, что не трудно – слукавлю. Тяжело и врачам, и медперсоналу: морально и физически», – сказал студент-медик.

Подмосковная молодежь активно участвует в региональном волонтерском движении. Так, студенты-волонтеры из Московского областного университета, Орехово-Зуевского гуманитарно-технологического университета, Коломенского социально-гуманитарного университета, Губернского колледжа работают на телефонах горячих линий, развозят продукты и лекарства пожилым людям. Добровольцы также доставляют в больницы питьевую воду.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 ЯНВАРЯ

- Компания «Р-Фарм» в ближайшее время начнет выпуск вакцины от Covid-19 «Спутник-V» в «Технополисе «Москва».

- Третья вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Чумакова, поступит в гражданский оборот в течение месяца. Сейчас россиян прививают в основном вакциной «Спутник V». В феврале начнется масштабный выпуск «ЭпиВакКороны».

- Covid-19 может вызвать обострение серьезных глазных заболеваний, рассказала врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 18 241 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 129 больных. В Москве - 2 317.

- Вакцина от Covid-19 не опасна для бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.