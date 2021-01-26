РИАМО - 26 янв. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на четвертой неделе 2021 года оказалась спокойной и соответствует сезону года, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Показатель заболеваемости на 4 неделе 2021 года в сравнении с предыдущей неделей текущего эпидсезона среди совокупного населения ниже на 16,1%», - говорится в сообщении.

При этом показатели заболеваемости в сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди во всех возрастных группах. Среди совокупного населения на 50,9%, среди детей до двух лет — на 86,0%, среди детей от трех до шести лет — на 85,3%, среди детей от семи до 14 лет — на 80,8%, среди взрослого населения ниже на 8,3%.

«В пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в том числе вирусы парагриппа составили 25,0% , риновирусы– 12,5% , метапневмовирусы– 12,5%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 50,0%», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к нынешнему эпидсезону привито более 7,4 миллиона человек, в том числе более 1,26 миллиона детей.