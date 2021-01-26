РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами Совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой и Андреем Коровушкиным передали необходимые продукты семье с ребенком-инвалидом в микрорайоне Железнодорожный, а также пенсионерке, находящейся на самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Заявки поступили на горячую линию волонтерского штаба Балашихи. Мама девочки Татьяна поблагодарила волонтеров за оперативную помощь и уточнила, какие выплаты ей положены на ребенка.

«Семьи с детьми-инвалидами имеют право на ежегодную выплату на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения, если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Оформить выплату можно через портал госуслуг или управление соцзащиты населения по месту жительства», - сказал Ефимов.

Он пожелал семье крепкого здоровья и попросил звонить на горячую линию волонтерского штаба, если нужна будет помощь.

Пенсионерка Наталья Шарова рассказала, что не выходит из дома из-за ряда сопутствующих заболеваний.

По словам Кондряковой, для жителей 65+ очень важно сейчас сделать прививку, чтобы иметь защиту от Covid-19.

«Ближайший пункт вакцинации, куда вы можете обратиться, расположен в поликлинике №14 на улице Пролетарской, дом №3», - подчеркнула Кондрякова.

Горячая линия волонтерского штаба: 8(495)522-50-19, 8(495)521-12-03.

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