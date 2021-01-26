РИАМО - 26 янв. От снега и наледи за неделю в Подмосковье очистили 92 кровли социальных учреждений, опасные места обнаружили инспекторы Госадмтехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

В первую очередь сотрудники ведомства проверяют состояние кровель зданий социального назначения – поликлиник, школ, детских садов, магазинов.

«Цель проверок - не допустить скопления снега до такой массы, когда создается угроза его схода с кровли, либо падения наледи и сосулек, образовавшихся на кромке крыши», - говорится в сообщении.

Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов рассказал, что наибольшее число крыш очистили в городских округах: Луховицы (16), Коломна (13), Ленинский (12), Серпухов (11), Домодедово (9), Ступино (8), Воскресенск (5) и Протвино (4).