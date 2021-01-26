РИАМО – 26 янв. Пресненский суд столицы арестовал на два месяца участника несанкционированной акции Евгения Есенова, сообщает РИА Новости.

Жителя столицы обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

«Есенов стал первым арестованным по этой статье УК после субботних протестов», - говорится в сообщении.

Несогласованная акция прошла в Москве 23 января. В ней приняли участие около 4 тысяч человек.

В центре Москвы агрессивно настроенные акционисты причинили телесные повреждения сотрудникам правоохранительных органов. Также одному из представителей власти распылили в лицо газовый баллончик.​