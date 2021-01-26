РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. В подмосковных Люберцах создадут рабочую группу по вопросам качества воды в жилом комплексе «Марусино», сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он провел выездную встречу с жителями данного ЖК после жалоб на ржавую воду и частые отключения горячей воды.

«Мы создадим рабочую группу, выберем председателя. Будем плотно работать над решением вопроса», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что стоит задача в ближайшие дни навести порядок.

Заместитель главы округа Василий Власов отметил, что ежегодно проводится промывка сетей водоснабжения.