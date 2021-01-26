РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Обустройство дополнительных парковочных мест, а также элементов для обеспечения безопасности пешеходных переходов планируют включить в план ремонта дорог Балашихи на 2021 год, сообщил во вторник замглавы администрации муниципалитета Алексей Ковалев в ходе муниципального форума «Управдом».

В ходе форума на онлайн-площадке Zoom к Ковалеву, который выступил с докладом на тему «Ремонт улично-дорожной сети на территории городского округа Балашиха в 2020-2021 годах» с вопросом обратилась член инициативной группы жителей микрорайона 1 Мая. Женщина уточнила, будут ли проводиться в микрорайоне ремонт дорог, обустройство парковочных карманов и, в частности, решаться вопрос безопасности пешеходных переходов. По ее словам, полностью на них отсутствуют «зебры», в том числе возле школы.

«Знаю вашу проблему, не столько связанную с ремонтом улично-дорожной сети - дороги у вас в основном в нормативе, а именно с отсутствием парковочных мест и организацией безопасности движения. На основании разрабатываемого проекта организации дорожного движения в Балашихе, мы получим рекомендации по устройству дополнительных парковочных карманов, а также дополнительных элементов для обеспечения безопасности движения. Эти мероприятия планируем уже включить в дополнительный план ремонта на 2021 год и безусловно их реализовать», - сказал Ковалев.

Что касается пешеходных переходов, нанесения разметки, он добавил, что работы будут проведены в весенне-летний период - в мае-июне - с наступлением хорошей погоды. Все дополнительные элементы в рамках проекта будут также учтены.

«Пешеходные переходы у школы будут оборудованы согласно ГОСТам. С левой и с правой стороны будет ограждение, чтобы дети не перебегали дорогу в неположенных местах, а переходили по переходу», - подчеркнул Ковалев.

В ближайшее время он встретится с инициативной группой жителей микрорайона 1 Мая, чтобы детально обсудить все наболевшие вопросы.