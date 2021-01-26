РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Жителям подмосковного Подольска напомнили, что стартовала декларационная кампания 2021 года, говорится в сообщении Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

Предельный срок подачи декларации - 30 апреля 2021 года - не распространяется на получение налоговых вычетов. Чтобы их получить, необходимо направить декларацию в любое время в течение года.

«Жители Подольска должны представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, до 30 апреля 2021 года. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Заполнить декларацию также можно онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ», - говорится в сообщении.

Обязанность представления декларации о доходах физических лиц возложена на индивидуальных предпринимателей, доходы которых облагаются в порядке, установленном главой 23 НК РФ; частных нотариусов; адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты; налоговых резидентов РФ, получивших доходы от источников, находящихся за пределами РФ.

Также подать декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2020 год в соответствии с пунктом 1 статьи 228 Налогового кодекса РФ обязаны граждане, получившие доходы по договорам гражданско-правового характера, в том числе найма или аренды любого имущества; от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения, а также имущественных прав (долей в уставном капитале организаций); в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и азартных игр.

Подлежат декларированию доходы в денежной и натуральной форме (имущество, ценные бумаги, доли и паи), полученные в порядке дарения, за исключением случаев дарения членами семьи и близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ.

Подать декларацию необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.