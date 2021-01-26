РИАМО - 26 янв. К работе на Московской железной дороге приступили пять женщин-помощников машинистов, они завершили стажировку и получили свидетельства о квалификации в конце прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Помощники машинистов начали работать с начала января в составе локомотивных бригад пригородных и поездов дальнего следования Московской железной дороги.

«С января 2021 года четыре женщины-помощницы машинистов начали свою трудовую деятельность на столичной магистрали. Это Дорофеева Софья – на Павелецком, Каткова Анастасия – Савеловском, Симонова Ольга и Лемешко Анжела – Ярославском направлениях МЖД. Алена Наместникова в должности помощника машиниста начала водить поезда дальнего следования сообщением Москва-Казань, Москва-Ижевск», – говорится в сообщении.

Девушки успешно сдали все необходимые экзамены, а также получили свидетельства о квалификации помощника машиниста.

В поездке на плечи помощников возлагается работа по контролю за работой приборов в кабине. Они же следят за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения безопасности движения поездов.

Ранее работать по названной специальности могли только мужчины, однако после изменений в перечне профессий, которые доступны женщинам, а также программе ОАО «РЖД» по подготовке женщин-помощников машинистов, специальность стала как мужской, так и женской.

К профессиональным обязанностям готовятся приступить еще 10 женщин. Произойдет это в I и II кварталах 2021 года, после завершения обучения и стажировки. Четверо женщин будут работать в «Ласточках» МЦК, по три – на Казанском и Ярославском направлениях.

Работу по подготовке к возвращению женщин в профессию провел холдинг «РЖД». Так, были определены участки работы и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, также были разработаны и, соотвественно, пошиты комплекты форменной одежды, разработан комплекс мер социальной поддержки.

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