РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 янв. Более 5,7 тысячи звонков за неделю приняли диспетчеры Единой диспетчерской службы в Королеве, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

Закрыто по результатам исполнения с учетом предыдущих периодов более 7,2 тысячи заявок, что составило 94% за отчетный период.

«За неделю, с 18 по 25 января, диспетчеры Единой диспетчерской службы приняли от жителей Королева более 5,7 тысячи звонков. Основные проблемы, с которыми обращались горожане на этой неделе: ремонт санитарно-технического оборудования – 1 234 заявки; санитарное содержание – 1 158 заявок», – говорится в сообщении.

Также жители жаловались на уборку, отопление и электроснабжение.