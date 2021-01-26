РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. В подмосковном Подольске ИФНС проводит мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг и общественного питания, которые нарушают требования законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники, говорится в сообщении Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

«В настоящее время ФНС России проводит мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг и общественного питания, которые нарушают требования законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники. Постоянно мониторит расчеты и готовит планы проверок соблюдения применения положений о применении контрольно-кассовой техники. Налогоплательщики из сферы общепита, которые не применяют контрольно-кассовую технику и не фиксируют выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме, попадают в план проверок», - говорится в сообщении.

Сформирован исчерпывающий перечень налогоплательщиков, организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся данным видом деятельности. В их адрес направили уведомления о необходимости применения контрольно-кассовой техники. Провели совещания с участием представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Для гражданского контроля ФНС разработано бесплатное мобильное приложение для покупателей, позволяющее использовать QR-код для проверки кассовых чеков. С его помощью можно проверить чек, а также сообщить о выявленных нарушениях. Это удобный инструмент для подачи жалоб.

Для этого в обязательных реквизитах электронного чека указано наличие QR-кода строго определенного формата и содержания. Никаких ссылок QR-код содержать не может. Он содержит ровно ту информацию, которая нужна приложению, чтобы персонифицированно проверить чек, сообщить о результатах как пользователю, так и ФНС. В случае, если при проверке чека выявлен факт некорректности, имеется возможность незамедлительно уведомить о данном факте ФНС с помощью соответствующей кнопки в мобильном приложении.

В случае подтверждения фактов по несоблюдению положений ФЗ №54 от 22 мая 2003 года «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» налогоплательщиков привлекут к административной ответственности в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники).