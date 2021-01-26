РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. В подмосковном Подольске главный государственный санитарный врач по городским округам Подольск, Домодедово и Ленинский Владимир Симчук и врач-эпидемиолог Подольского территориального отдела Роспотребнадзора Людмила Воробьева рассказали коллективу ЗАО «ЗиО-Здоровье» о возможности вакцинации от Covid-19 и ответили на интересующие вопросы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во вторник состоялась встреча с участием генерального директора ЗАО «ЗиО-Здоровье» Николая Сафонова и коллектива на предприятии. Симчук и Воробьева рассказали о возможности вакцинироваться непосредственно на предприятии по согласованию с медиками и попросили желающих заранее записаться. Ранее представители Роспотребнадзора приезжали на кондитерскую фабрику АО «Би-Энд-Би» (В&В).

«У нас составлен график, согласно которому мы посетим около 20 крупных предприятий округа, на которых численность рабочих составляет не менее одной тысячи человек. Такие беседы позволят осознанно подойти к необходимости вакцинации против новой коронавирусной инфекции, без которой нам не обойтись. Завтра поедем на Подольский кабельный завод и мясоперерабатывающий завод «РЕМИТ». Вакцина есть, ждем списки желающих от предприятий», - сказал Симчук.

По его словам, в стране необходимо вакцинировать не менее 60% населения, чтобы добиться коллективного популяционного иммунитета. Места для прививок на предприятиях определены санитарными правилами. Выполнение основных требований не требуют значительных финансовых затрат и выполнимо в кратчайшие сроки. Холодильное оборудование имеется в наличии у медицинских работников.

Воробьева отметила, что коронавирус настолько опасен и непредсказуем, что осложнения и летальный исход могут наступить не только у тех, кто старше 60 и больных хроническими заболеваниями, но и у представителей практически здоровой молодежи. Поэтому вакцинироваться нужно всем.

«Всего на «ЗиО-Здоровье» с начала пандемии коронавирусом переболели 20 сотрудников предприятия, это 8% от 370 человек. Поражение легких составило от 3 до 85%. Все, кто переболел коронавирусной инфекцией, выздоровели и продолжают работать», - сказал Сафонов.

Он отметил, что с помощью средств термометрии выявили и отправили на лечение 19 человек. Использовали 33 тысячи одноразовых масок, 22,5 тысячи респираторов и 1 тысячу многоразовых масок. Для дезинфекции рук, помещений и территории предприятия использовали более 3,5 тонны этилового спирта. Провели тестирование на коронавирус 100% работников предприятия.

Закупили и установили в местах массового скопления людей 23 бактерицидных облучателя воздуха, три автоматических санитайзера для обработки рук. Все подразделения оснастили ручными распылителями и дезинфицирующими растворами.

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