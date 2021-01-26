РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 янв. В подмосковном Красногорске в настоящее время проживают 34 жителя блокадного Ленинграда, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Урок мужества, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда, состоялся в гимназии №2 во вторник. В мероприятии приняли участие представители администрации округа, члены совета ветеранов округа, представители Музея Победы, жители, педагоги и учащиеся.

«На сегодняшний день в Красногорске проживают 34 блокадника», - говорится в сообщении.

Хор кадетов гимназии исполнил песню «Катюша». Сотрудник Красногорского филиала Музея Победы Екатерина Бессонова напомнила о великом народном подвиге и тяжелых испытаниях, выпавших на долю защитников Ленинграда.

Закончился урок мужества показом художественного фильма «Коридор бессмертия».

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается ежегодно 27 января.