РИАМО – 26 янв. Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что привести фигуру в порядок после новогодних каникул поможет интервальное голодание, сообщает aif.ru.

Она уточнила, что в данном случае слово «голодание» используется условно. На самом деле речь идет о более жестком режиме питания, когда человек не ест в течение 16 часов в сутки, а принимает пищу в оставшиеся 8 часов.

«Самый простой способ следовать диете 16:8 — выбрать удобный для себя 16-часовой промежуток голодания, который включает время сна. Например, если вы не привыкли рано завтракать, можно перенести завтрак ближе к обеду, а поужинать в 8 вечера. Или наоборот, не есть после 5-6 вечера», - отметила Денисова.

Она добавила, что варианты времени, когда можно есть, могут быть такими: с 09:00 до 17:00, с 10:00 до 18:00, с 12:00 до 20:00.

Врач подчеркнула, что при интервальном голодании происходит не только потеря веса - данный метод обеспечивает профилактику диабета второго типа и других связанных с ожирением заболеваний, например, сердечно-сосудистых.​