РИАМО - 26 янв. Специалисты Роскачества проверили в российских магазинах несколько видов пряностей, в некоторых из них нашли плесень и кишечную палочку, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Специалисты исследовали лавровый лист, красный перец, куркуму, паприку, корицу, тмин, кунжут, чеснок и гвоздику от 15 торговых представителей из России, Польши, Австрии и Хорватии», - говорится в сообщении.

В товарах проверяли наличие плесени, пестицидов, патогенов и кишечной палочки. Плесень нашли в паприке одной торговой марки и в куркуме двух брендов.

Также большое содержание плесени и бактерий обнаружили в красном молотом перце и в лавровом листе. При этом продукция не содержала запрещенных в России пестицидов.