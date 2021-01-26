РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска до 31 января будут проверять водителей автобусов на соблюдение ПДД, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Перевозки пассажиров автобусами занимают одно из ведущих мест в сфере перевозок автомобильным транспортом. Ежегодно число таких перевозок увеличивается, и вместе с тем увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.

«В целях повышения уровня безопасности при перевозках пассажиров автобусами, предотвращения ДТП с участием автобусов, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок в междугороднем и межрегиональном сообщении в период с 25 по 31 января 2021 года на территории Московской области, в том числе в Подольске, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», - говорится в сообщении.

Водителей автобусов просят быть внимательными, острожными и соблюдать правила дорожного движения.