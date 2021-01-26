РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Ремонт 14 дорог планируют провести в подмосковной Балашихе в текущем году, сообщил во вторник заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Ковалев в ходе муниципального форума «Управдом».

Форум «Управдом» впервые состоялся на онлайн-площадке Zoom, где вместе с жителями округа, представителями Общественной палаты, депутатами, управлением ЖКХ администрации муниципалитета обсудили вопросы, связанные ремонтом дорог в 2020-2021 годах в Балашихе. С докладом на тему «Ремонт улично-дорожной сети на территории городского округа» выступил Алексей Ковалев.

«В 2021 году мы планируем выполнить ремонт на 14 автодорогах Балашихи общей площадью около 92 323 квадратных метров. Мы на сегодняшний день определились с основной программой, по которой ремонт будет выполнен в микрорайоне Железнодорожный на улицах Лесопарковая, Кооперативная, в деревне Соболиха - на 4-м Липовом переулке, в микрорайоне Гагарина - на улице Проектной, в микрорайоне Салтыковка - на улицах Железнодорожная, Рабочая», - сказал Ковалев.

Он добавил, что также ремонт будет выполнен в Балашихе - на улицах Трубецкая, Советская, проезде №4410 (улица Терешковой), проезде 40 лет Октября, участке проспекта Ленина, в микрорайоне Новое Измайлово на улице Строителей и проезде от М-7 «Волга» до улицы Строителей, в микрорайоне Кучино - на улице Пушкинской.

По словам Ковалева, также сформирована дополнительная программа по ремонту дорог протяженностью около 12 километров и 16 дорог, по которым получают наибольшее количество жалоб от жителей.

«Работы планируем начать с 1 мая - с наступлением хороших погодных условий. Все мероприятия планируем завершить до 1 сентября», - заключил Ковалев.

В 2020 году в Балашихе отремонтированы 42 городские и региональные дороги.