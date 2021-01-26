РИАМО - 26 янв. Столичные полицейские задержали 31-летнего мужчину по обвинению в жестоком обращении с животными, он стрелял по дворовым кошкам, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЮЗАО Москвы.

Сообщение в полицию на обвиняемого написал местный житель, который рассказал, что ЧП произошло на улице Архитектора Власова.

«Он услышал хлопки, словно стреляли из пневматического оружия, а потом заметил иномарку, из которой неизвестный мужчина производил выстрелы по дворовым кошкам. Одно животное погибло», - говорится в сообщении.

Оказалось, что это не первый случай. Полицейские доказали причастность мужчины к ранению кошки на улице Гарибальди. Тогда в полицию обращалась местная жительница. Кошка выжила и находится в ветклинике.

Против живодера возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Максимальный срок лишения свободы по данной статье – три года.

Полиция устанавливает из какого оружия стрелял злоумышленник, и где оно находится.