РИАМО - 26 янв. В 2020 году в Москве 150 дней обошлись без смертей на дорогах, это самый большой показатель за 5 лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Хоть аварий стало меньше, они были тяжелыми. Ведь во время ограничений многие водители на пустых дорогах превышали скорость», – говорится в сообщении.

В 2016 году в столице было 86 дней без смертей на дорогах, в 2017 году - 119 дней, в 2018 году - 130 дней, в 2019 году - 122.

В Москве стремятся к нулевой смертности в ДТП. Обеспечение безопасности на дорогах является приоритетом в работе властей. С этой целью проводятся встречи с представителями ГИБДД и префектур.