РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. В подмосковном Подольске в гипермаркете «Глобус» 27 января откроется пункт вакцинации от Covid-19 для всех желающих, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель администрации округа.

«27 января в ГМ «Глобус» с 11:00 до 19:00 начнет работать пункт вакцинации от Covid-19 для всех желающих. Привиться в нем может любой желающий старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС», - сказал собеседник агентства.

Также в Подольске планируют открыть стационарные специализированные пункты для вакцинации в торговых центрах «Галерея» и «Остров Сокровищ».

В соответствии с поручением президента РФ в Подмосковье проводят масштабную добровольную и бесплатную вакцинацию. Развернуто свыше 100 стационарных пунктов. Записаться на прививку можно по телефону 122, через портал региональных госуслуг, а также в поликлиниках и МФЦ.

Ранее в округе открыли четыре пункта вакцинации – в Подольской районной больнице, Подольской городской поликлинике №1, Подольской горбольнице №3, Климовской горбольнице №2.

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26 ЯНВАРЯ

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