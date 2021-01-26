РИАМО – 26 янв. Прощание со стендап-комиком Александром Шаляпиным состоится 28 января в прощальном зале Троекуровского кладбища в 12:00, сообщает «360».



Тело Шаляпина нашла жена в ночь на 25 января в его квартире в Москве.



«По словам жены, Шаляпин 20 лет пытался побороть тягу к алкоголю и страдал от депрессии», - говорится в сообщении.



Шаляпин был участником Stand Up Show. Также он известен по ролям в кино и сериалах, среди которых «Бумер-2», «Сваха», «Глухарь-2», «Женщины против мужчин».