РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. Компания по производству дезинфицирующих средств ООО «Интерсэн-плюс» в городском округе Мытищи экспортирует продукцию в 20 стран мира, сообщается на сайте администрации горокруга.

Председатель совета депутатов Мытищ, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов ознакомился с производством ООО «Интерсэн-плюс» – мытищинского предприятия, специализирующегося на производстве современных дезинфицирующих средств. Предприятие выпускает более 100 наименований продукции, экспортируя ее в 20 стран мира.

«Посещая компанию, мы ставили своей целью увидеть, как люди работают, какого качества выпускают средства, а также сказать слова благодарности за их работу в условиях пандемии, помощь нашим лечебным учреждениям. ООО «Интерсэн-плюс» на бесплатной основе предоставило свою продукцию, и в непростой период это оказалось очень важно и востребовано. Своим участием они внесли вклад в борьбу с коронавирусом», – сказал Гореликов.

Он осмотрел участок, на котором проверяется эффективность производимой продукции, посетил химическую лабораторию и участок по упаковке готовых товаров.

Директор компании Дмитрий Куршин отметил, что «Интерсэн-плюс» производит кожные антисептики, универсальные дезсредства, средства для стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения, средства по уходу за кожей и другую продукцию в течение уже 23 лет, 15 из которых – на территории городского округа Мытищи.

«В основном продукцию предприятия используют в учреждениях здравоохранения, детских садах и школах, в транспорте, на пищевых производствах и предприятиях общественного питания, торговли, на промышленных и продовольственных рынках. Дезинфицирующие средства, производимые мытищинским предприятием, доступны и в розничной торговле», – отмечается в сообщении.

Куршин уточнил, что в сложных условиях пандемии компания смогла нарастить мощности. Спрос на дезинфицирующие средств сильно вырос, поэтому ей удалось увеличить производительность почти в четыре раза, а штат – на 30%. Сейчас на производстве трудится свыше 160 человек, которые работают в две смены.