РИАМО - 26 янв. В подмосковных Химках в рекордно короткие сроки реализовали масштабный транспортный проект - строительство Репинской развязки, работы завершили за один год, и теперь город «поедет» быстрее для десятков тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Внимание инфраструктуре

Развязку на пересечении автодороги М-10 «Россия» и улицы Репина во вторник открыл президент РФ Владимир Путин, в церемонии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Президент пообщался с участниками строительства новой развязки и поблагодарил их за проделанную работу от имени всех жителей Химок.

«Вы нам поставили срок - построить до конца 2021 года, но у нас получилось раньше. Мы не останавливали работу в пандемию», - сказал Воробьев, обращаясь к президенту.

Глава Подмосковья добавил, что в рамках развития Московского транспортного узла в регионе построили 28 переездов, еще 3 будут сданы до конца этого года.

«Хочу выразить вам слова благодарности за то, что мы можем развивать Московскую область. Без дорог, без инфраструктуры это было бы невозможно», - отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что развязка позволила связать две части города, поэтому время в пути из одного конца Химок в другой сократится в разы.

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Теперь без пробок

Строительство развязки велось по поручению президента, которое он дал по итогам посещения «НПО Энергомаш» в апреле 2019 года. Тогда с просьбой соединить две части города для улучшения транспортной доступности к главе государства обратилась сотрудница предприятия Яна Лопухова. Ее также пригласили на открытие путепровода.

«В 2019 году я обращалась к президенту от лица всего коллектива. Сотрудники предприятия «Энергомаш» проводили в пробках по часу. Этот вопрос актуален не только для заводчан, но и для всех жителей Химок. Теперь благодаря развязке можно доехать до работы за 15-20 минут», - сказала Лопухова.

Для сотрудников «Энергомаша» организовали специальный маршрут №10э, который будет проходить через путепровод и подъезжать к предприятию. Также по путепроводу пойдут автобусы №№20к и 1274к, которые следуют из одной части города в другую. Сейчас автобусы делают большой крюк и также стоят в пробках.

У жителей ближайших жилых комплексов благодаря развязке появилась возможность добираться до станции метро «Ховрино» на общественном транспорте на 10 минут быстрее.

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Нужный городу объект

Транспортная развязка в Химках стала частью мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование строительства велось за счет областного бюджета при софинансировании из федерального бюджета.

Госконтракт на возведение объекта был заключен в конце декабря 2019 года, к активному строительству приступили в начале 2020 года. Всего было задействовано около 300 рабочих и 40 единиц техники.

«Мы трудились, не переставая, в две смены. На этом участке проводились очень сложные работы - с помощью домкратов мы передвигали мост. Благодаря совместным усилиям дорожников и мостовиков мы справились, все сделали быстро и качественно. При этом Ленинградское шоссе не перекрывалось», - сказал прораб АО «Стройтрансгаз» Александр Мануйленко.

Помимо строительства развязки, рабочие провели реконструкцию улиц Дружбы, 9 Мая и Репина.

В целом построенная развязка улучшит транспортную доступность для 260 тысяч жителей Химок, а также обеспечит транспортную доступность промышленной части города, где находится более 1,4 тысячи предприятий.