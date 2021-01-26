РИАМО - 26 янв. Загруженность на столичных дорогах оценивается в 7 баллов из 10 возможных вечером во вторник, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная ситуация наблюдается на Садовом кольце: стоит улица Большая Полянка, Болотная набережная, Валовая, Житная улицы.

Также пробки наблюдаются на Третьем транспортном кольце и на северо-западе, юго-западе и юго-востоке МКАД.

К 20:00 плотность движения спадет до 6 баллов, а к 21:00 до 3 баллов.

Ранее власти попросили автовладельцев воспользоваться услугами общественного транспорта из-за ожидающийся во вторник вечером непогоды. На территории Москвы и Подмосковья объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы, предупреждение будет действовать до ночи 29 января.