РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. В городском округе Мытищи 27 и 28 января передвижной пункт вакцинации от коронавируса выезжает в поселок Беляниново, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах мобильная вакцинация проходит как в городе, так и на сельских территориях.

«27 и 28 января передвижной пункт выезжает в поселок Беляниново. План-график вакцинирования на февраль будет составлен в ближайшее время. Ознакомиться с ним можно будет на сайте МГКБ, в социальных сетях и средствах массовой информации», – говорится в сообщении.

Мытищинцы уже смогли посетить пункт мобильной вакцинации у ТЦ 4DAILY, а во вторник он переместился к «Красному киту». С самого утра приходили желающие сделать прививку от коронавируса, их оказалось довольно много.

«Мы приветствуем такую активность, потому что она помогает выполнять важную задачу, которая перед нами стоит – создание коллективного иммунитета для победы над коронавирусом!» ­– сказала главный врач поликлиники №2 Любовь Кикоть.

По ее словам, программа мобильной вакцинации будет действовать в течение полугода. Перед мытищинскими медиками стоит задача привить от коронавируса порядка 60% населения городского округа.

Помимо передвижных пунктов открыты четыре стационарных, которые работают на постоянной основе и принимают пациентов: в поликлинике №2 на улице Юбилейной, 26, в поликлинике №5 на улице Веры Волошиной, 54, в поликлинике №3 на улице Силикатной, 31Б и в поликлинике №6 в поселке Пироговский на улицы Советской, строение 2.

Однако именно выездная форма работы позволяет максимально полно охватить население вакцинацией.

Кикоть отметила, что прививку от коронавируса делают в два этапа.

«Тех, кто привился сегодня, будут ждать на 21 день для повторного введения вакцины. Все это время за пациентом будут следить, и если будут выявлены какие-то осложнения на первую вакцину, то 2-й компонент вводится не будет», – уточнила Кикоть.

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