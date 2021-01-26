РИАМО - 26 янв. Мытищинцы уже смогли посетить пункт мобильной вакцинации у ТЦ «4DAILY», а теперь он переместился к «Красному киту», с самого утра сюда приходят желающие поставить прививку от коронавируса, которых оказалось довольно много, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

По словам главного врача поликлиники № 2 Любови Кикоть, программа мобильной вакцинации будет действовать в течение полугода. Перед мытищинскими медиками стоит задача привить от коронавируса порядка 60% населения городского округа.

«Помимо передвижных пунктов открыты четыре стационарных, которые работают на постоянной основе и принимают пациентов в поликлинике № 2 на ул. Юбилейной, 26, в поликлинике № 5 на ул. Веры Волошиной, 54, в поликлинике №3 на ул. Силикатной, 31Б и в поликлинике № 6 в пос. Пироговский на ул. Советской, стр. 2. Однако именно выездная форма работы позволяет максимально полно охватить население вакцинацией», - сказала Кикоть.

Она напомнила, что прививку от коронавируса ставят в два этапа.

«Тех, кто привился сегодня, будут ждать на 21 день для повторного введения вакцины. Все это время за пациентом будут следить, и если будут выявлены какие-то осложнения на первую вакцину, то второй компонент вводится не будет», – пояснила Кикоть.

Она также рассказала, что, как и в городе, мобильная вакцинация пройдет на сельских территориях. 27 и 28 января передвижной пункт выезжает в поселок Беляниново. План-график вакцинирования на февраль будет составлен в ближайшее время. Ознакомиться с ним можно будет на сайте МГКБ, в социальных сетях и средствах массовой информации.

В Подмосковье прививки от Covid-19 сделали свыше 49 тысяч человек. На прошлой неделе в регион поступило 64,8 тысячи доз вакцин.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Евгений Даниленко

Текстовая трансляция

26 ЯНВАРЯ

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