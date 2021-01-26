РИАМО – 26 янв. Согласно улучшенному прогнозу Международного валютного фонда касательно роста ВВП Российской Федерации, данный показатель вырастет на 3% в текущем году, сообщает Газета.ru.

«МВФ ожидает, что в этом году российский ВВП вырастет на 3%, а в 2022 году ускорится до 3,9%», – говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года фондом было предсказано, что экономика РФ в текущем году вырастет на 2,5%.

Рост российского ВВП спрогнозировал и Всемирный банк. Ранее его прогноз составил 2,6% роста ВВП.​