РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. В подмосковной Балашихе в минувшем году отремонтировали 42 городские и региональные дороги, сообщил во вторник заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Ковалев в ходе муниципального форума «Управдом».

Мероприятие впервые состоялось на онлайн-площадке Zoom, где вместе с жителями округа, представителями Общественной палаты, депутатами, управлением ЖКХ администрации муниципалитета обсудили вопросы, связанные ремонтом дорог в 2020-2021 годах. С докладом на тему «Ремонт улично-дорожной сети на территории городского округа» выступил Алексей Ковалев.

«В 2020 году в Балашихе было отремонтировано 42 дороги. Мы уделяем внимание не только городским дорогам, но и частному сектору, нашим микрорайонам, садовым товариществам. Так, в микрорайоне Никольско-Архангельский было отремонтировано 6 дорог, в Салтыковке - 16, в Кучине - 7. В общей сложности было отремонтировано 150 тысяч квадратных метров автомобильных дорог», - сказал Ковалев.

Он добавил, что помимо этого, в 2020 году были отремонтированы региональные дороги: Саввинское шоссе, Леоновское шоссе, Новый Милет - Торбеево.

По результатам голосования на портале «Добродел» в 2020 году в список на ремонт дорог попали такие улицы, как Речная, деревня Соболиха, улица Прибрежная, Почтовая, Крайняя, Огарева.

«Как мы видим, большое внимание уделяется именно тем дорогам, которые выбрали жители. Эту же практику мы используем и в 2021 году», - подчеркнул Ковалев.