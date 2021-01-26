РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 янв. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско рассказал жителям Люберец о вакцинации от коронавируса в рамках встречи, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого отделения партии «Единая Россия».

Дениско накануне встретился с первым заместителем главы городского округа Люберцы Ириной Назарьевой и главным врачом Люберецкой областной больницы Дмитрием Семенцовым.

«Дмитрий Дениско отметил, что прививки теперь может сделать любой желающий, кроме людей, которые имеют противопоказания. Прививка надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев – от заболевания, но привитый человек может передать инфекцию тем, кто не защищен», – говорится в сообщении.

В городском округе открыта масштабная вакцинация от Covid-19. Работают восемь пунктов на базе поликлинических отделений №№2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. С 20 января в округе начали работать мобильные комплексы по вакцинации. Они размещены в крупных торговых центрах Люберец: в ТЦ «Выходной» по понедельникам и субботам с 10:00 до 17:00, ТЦ «Светофор» – по средам, пятницам с 10:00 до 17:00, ТЦ «Подосинки» – по воскресеньям с 10:00 до 14:00.

«На рабочей встрече с Дениско было подобрано подходящее помещение, которое будет использоваться для размещения врачебной бригады и предназначенное для вакцинации населения в ТЦ «Орбита» по вторникам, четвергам с 10:00 до 17:00», – отмечается в материале.

Парламентарий призвал людей принять участие в вакцинации, для этого совместно с администрацией округа создаются наиболее удобные условия. Участие в масштабной вакцинации позволит быстрее победить инфекцию.

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