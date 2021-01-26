РИАМО – 26 янв. Президент России Владимир Путин направил соболезнования близким скончавшегося бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько, сообщает Nation News.

Российский лидер отметил, что Приходько - яркий представитель отечественной дипломатической школы.

«Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы», — сказал Путин.

Бывший вице-премьер России, руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько скончался в Москве на 65-м году жизни. Он родился в 1957 году в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, проходил стажировку в пражской Высшей школе экономики.

После учебы был на дипломатической работе в посольстве СССР в Чехословакии. С 1998 года работал в администрации президента России на различных постах. ​