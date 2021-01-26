РИАМО - 26 янв. В Государственной думе РФ одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому будет осуществлен переход к новому порядку оплаты больничных и начислению детских пособий, передает kp.ru.

Проект закона предусматривает оплату больничных, выплату пособий по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком напрямую из Фонда соцстрахования (ФСС).

«С 1 января такой порядок уже введен постановлением правительства, и теперь предполагается зафиксировать его нормами закона», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день вышеуказанные выплаты начисляются через работодателя. Предлагаемые изменения призваны гарантировать их выплату вне зависимости от финансового положения компании.​