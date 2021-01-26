РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. В одном из домов на улице Победы подмосковного Подольска временно отключат свет 27 января из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение электроэнергии в микрорайоне Климовск. В связи с ремонтными работами 27 января с 12:00 до 16:00 будет приостановлена подача электроэнергии в многоквартирный дом №2/18 по улице Победы», - говорится в сообщении.

Жителям принесли извинения за доставленные неудобства.